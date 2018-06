Hannover (aktiencheck.de) - Geopolitische Einflussfaktoren bleiben auch weiterhin von zentraler Bedeutung für die internationalen Aktienmärkte, so die Analysten der NORD LB. Vor allem die Sorgen bezüglich der US-Handelspolitik seien derzeit wohl schon ein Problem für die Börsen. Zwar sei die Einführung der Zölle auf Stahl und Aluminium, die nun auch die Unternehmen aus der EU treffe, per se noch kein großes makroökonomisches Desaster, aus dem momentanen Handelsstreit könne aber schnell ein regelrechter Handelskrieg werden. Eine entsprechende Eskalation würde dann sehr schnell zu nachhaltigeren Belastungen für die globale Wirtschaft führen. In diesem Szen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...