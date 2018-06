Bern - Die Zahl der neu immatrikulierten Personenwagen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein ist im Mai gesunken. Insgesamt wurden 27'826 Personenwagen immatrikuliert, das sind im Vergleich zum Vorjahresmonat 2,1 Prozent weniger. In diesem Jahr fielen jedoch Pfingsten und Fronleichnam in den Monat Mai, wodurch weniger Arbeitstage zur Verfügung standen, schreibt die Vereinigung der Automobil-Importeure ...

Den vollständigen Artikel lesen ...