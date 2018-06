Das war natürlich ein Paukenschlag, mit dem sich die Commerzbank-Aktie vorigen Freitag ins Wochenende verabschiedet hatte: Am Freitag hieß es zum Ende des Xetra-Handels ca. +4,8% auf 9,165 Euro für die Commerzbank-Aktie. An dem Tag konnten aber auch andere Bank-Aktien kräftig zulegen ? so war die Deutsche Bank-Aktie ebenfalls mit einem schönen Plus (knapp 2,8% Zuwachs) aus dem Xetra-Handel ins Wochenende gegangen. Das legt die Vermutung nahe, dass es keine Commerzbank-spezifischen Gründe für ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...