Bei den deutschen Automobilkonzernen sollte nicht vergessen werden, dass das US-Geschäft da einen durchaus signifikanten Anteil an den gesamten Umsätzen ausmacht. Dazu konkrete Zahlen: VW hat die Absatzzahlen für die US-Tochter ?Volkswagen of America? (VWoA) für den Monat Mai in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Demnach sind dort im vorigen Monat exakt 31.211 Fahrzeuge ausgeliefert worden. Dies entsprach demnach einem Plus von 4% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert.

VW: Auslieferungen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...