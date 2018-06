Die Partizipationszertifikate erster Stunde auf Bitcoin und Bitcoin Cash werden Mitte Juli zurückbezahlt. Es wurde jedoch bereits vorgesorgt und zwei neue Zertifikate mit unbegrenzter Laufzeit emittiert. Was dabei zu beachten ist erfahren Sie hier. Vontobel emittierte 2016 als erster Schweizer Emittent ein börsennotiertes Partizipationszertifikat auf die Kryptowährung Bitcoin. Mit großem Erfolg. In der Zwischenzeit ist viel passiert. So teilte sich beispielsweise - nach langer Debatte - die Bitcoin-Blockchain am 1. August 2017 mittels Hard-Fork. Dadurch entstand die neue Kryptowährung Bitcoin Cash. Anleger, die zum Stichtag im August 2017 in das Bitcoin-Partizipationszertifikat investiert waren, erhielten jeweils pro Zertifikat ein...

