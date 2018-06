Hannover (aktiencheck.de) - Datenseitig gehört die kommende Woche sicherlich nicht zu den spannendsten, so die Analysten der NORD LB. Einzig die Bekanntgabe des amerikanischen ISM PMI Non-Manufacturing steche hervor. Die Impulse dürften zunächst vielmehr von der Politik kommen. In diesem Zusammenhang seien die Entwicklungen mit den neuen Regierungen in Italien und Spanien zu nennen, mit möglichen Implikationen direkter Art für die Eurozone. Aber auch der Trumpsche Angriff auf die transatlantische Partnerschaft in Form einer seit Jahrzehnten nicht mehr zu beobachtenden Zollpolitik, die die Gefahr berge, in einem globalen Handelskrieg zu münden, h ...

