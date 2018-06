London (ots/PRNewswire) - Honor, eine führende E-Brand für Smartphones, startet heute in Zusammenarbeit mit VisitBritain den weltweiten Fotowettbewerb AIMAZING Journey. Mit dieser Aktion möchten sie eine junge, abenteuerlustige Generation anregen, Bilder von ihren Lieblingsreisen zu teilen.



Die Partnerschaft zwischen Honor und VisitBritain ist die neueste Ankündigung seit der weltweiten Veröffentlichung des Honor 10 am 15. Mai 2018 in London. Mit dieser Partnerschaft startet Honor ihre AIMAZINGJourney, die von Juni bis August geht und bei der jeder Honor-Nutzer eingeladen ist, Momente aus dem eigenen Leben online zu teilen.



Der Wettbewerb beginnt heute in Großbritannien. Honor-Fans können ab sofort Erlebnisse ihrer Lieblingsreisen über ihre Honor-Handys auf Honor Global Facebook page (https://www.facebook.com/honorglobal/) und der Wettbewerbsseite HiHonor (http://www.hihonor.com/global/honormade-photos/) einreichen. Großbritannien ist die erste Station des Wettbewerbs, bevor es auf Weltreise geht und alle 14 Tage an einem neuen Ort Halt gemacht wird. Geplant sind u. a. Stopps in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Russland, Frankreich, Deutschland und Finnland.



Zeitgleich wird in der aktuellen weltweiten Kampagne von VisitBritain, die unter dem Namen "I Travel For..." läuft, ebenfalls das Thema der Reiselust aufgegriffen. Hierbei werden die schönsten Orte in Großbritannien vorgestellt. Die zwei Kampagnen kommen in diesem gemeinsamen Wettbewerb zusammen, bei dem Nutzer aufgerufen werden, ihre besten Reiseerlebnisse über ihr Smartphone zu teilen.



Als führende E-Brand für Digital Natives schätzt Honor seine jungen und richtungsweisenden Fans. Daher möchte Honor Erlebnisse mit ihnen und für sie schaffen. Mit diesem Wettbewerb haben alle Teilnehmer eine Gewinnchance auf einen Gutschein für ihren nächsten Urlaub.



"Honor-Fans sind weltweit eine Inspiration für unsere Marke. Deshalb arbeiten wir hart, um Lifestyle-Erlebnisse für sie zu schaffen", erklärt George Zhao, President von Honor. "Mit diesem Wettbewerb möchten wir einer jungen Generation an Smartphone-Nutzern ein einmaliges Urlauberlebnis bieten und mehr darüber erfahren, wo sie gern hinreisen, wie sie reisen und was sie am Urlaubsort gern machen. Für die Markteinführung des Honor 10 und die erste Stufe dieses Wettbewerbs haben wir Großbritannien gewählt, weil dieses Land zu den beliebtesten Reisezielen der Welt zählt. Nirgends sonst lässt sich so viel an einem Ort erleben wie hier."



Sally Balcombe, Chief Executive von VisitBritain, äußerte sich mit den Worten: "Wir befürworten es, wenn chinesische Touristen Großbritannien als Urlaubsziel wählen. Dieser Wettbewerb ist genau die richtige Gelegenheit für freigeistige, spontane Abenteurer, um der Welt mithilfe ihres Smartphones ihre schönsten Momente in Großbritannien zu zeigen."



Mit der Markteinführung des Honor 10 - dem Prestige-Smartphone von Honor für 2018 - präsentiert Honor zwei revolutionierende und branchenführende Smartphone-Technologien gegenüber Verbrauchern. Zum einen die erweiterte AI 2.0 Technologie, die hauptsächlich in der Dualkamera des Smartphones zum Einsatz kommt, und zum anderen das Design des Honor 10 CMF[1], ein 3D-Glas auf der Rückseite mit einer beeindruckenden nanokleinen optischen Beschichtung, die aus 15 Schichten Glanzfarbe besteht.



Nach nur einem Monat seit der Erstveröffentlichung in China und einer Woche seit der weltweiten Einführung in London beträgt das Absatzvolumen des Honor 10 über 1 Million. Dank des einzigartigen Geschäftsmodells, das auf die Internetvermarktung ausgerichtet ist, und dank des unvergleichlichen Produkts und unschlagbaren Werts hat Honor sein erfolgreiches Geschäftsmodell von China auf den Weltmarkt ausgedehnt. Laut Aussagen von George Zhao bei einer Einführungsveranstaltung in London im Dezember vergangenen Jahres möchte sich Honor bis 2020 unter den 5 besten Smartphone-Marken positionieren.



[1] Color, Manufacturing, Finish (Farbe, Herstellung und Verarbeitung, kurz CMF) im Industrial Design



Über Honor



Honor ist ein führender Smartphone-Hersteller der Huawei Group. Mit dem Slogan "For the Brave" (Für Mutige) wurde die E-Brand ins Leben gerufen, um den Ansprüchen der Digital Natives gerecht zu werden. Die Produkte sind für das Internet optimiert, bieten ein besseres Nutzererlebnis, regen zu Aktivitäten an, fördern die Kreativität und helfen der jungen Generation bei der Verwirklichung ihrer Träume. Damit konnte sich Honor von der Konkurrenz abheben und den eigenen Mut unter Beweis stellen, die Dinge anders anzugehen und die nötigen Schritte zu gehen, um Kunden die neuesten Technologien und Innovationen verfügbar zu machen.



Nähere Informationen finden Sie auf der Website von Honor unter www.hihonor.com oder auf sozialen Netzwerken: https://www.facebook.com/honorglobal/



https://twitter.com/Honorglobal



https://www.instagram.com/honorglobal/



https://www.youtube.com/honorglobal



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/700409/AIMAZING_Journey.jpg



OTS: honor newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118003 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118003.rss2



Pressekontakt: Reed Li +852-2963-6719 reed.li@bm.com