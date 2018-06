Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, konnte sich vom 93,70 Tagestief erholen. US-Dollar Angebote mit Stimmung, Daten Der Index startete schwächer in die neue Woche und so wurde die Aufwärtsbewegung vom Freitag, zu der es im Zusammenhang mit den guten US Arbeitsmarktdaten kam, umgekehrt. Die gute ...

