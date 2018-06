Mainz (ots) - Woche 23/18 Dienstag, 05.06.



5.35 Katastrophen, die Geschichte machten Das Erdbeben von Lissabon Kanada 2013



6.20 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme



7.05 Mördern auf der Spur Verschwundene Leichen Deutschland 2016



Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.20 Mörderjagd Liebe, Lüge,Tod



9.05 Der Fall Steve Wright Großbritannien 2015



9.50 Die Eisenbahn-Mörder - Der Fall John Duffy und David Mulcahy Großbritannien 2015



10.35 Täterjagd Der Fall Nathalie Villermet



11.20 Täterjagd Der Fall Karine Schaaff



12.05 Täterjagd Der Fall der Familie Flactif



12.50 ZDF-History Mallorca - Eine deutsche Liebe Deutschland 2018



13.35 Cybercrime Das Geschäft mit der Angst Deutschland 2018



"Langnese, Schöller & Co. - Der große Eis-Test mit Nelson Müller" um 13.30 Uhr entfällt 14.20 Mythos Darknet Verbrechen, Überwachung, Freiheit Deutschland 2017



"Rossmann, dm & Co. - Der große Drogeriemarkt-Test" um 14.15 Uhr entfällt 15.05 Die geheimen Staaten von Amerika Angriff auf die Privatsphäre USA/Deutschland 2014



"Obi, Hornbach & Co. - Der große Baumarkt-Check" um 15.00 Uhr entfällt 15.50 Die geheimen Staaten von Amerika NSA - Operation Allmacht USA/Deutschland 2014



"Das Lidl-Imperium - Der Discounter im Qualitäts-Check" um 15.45 Uhr entfällt 16.35 Die geheimen Staaten von Amerika Jagd auf die Whistleblower USA/Deutschland 2014



"Die Tricks der Lebensmittelindustrie - Backwaren, Fruchtsäfte & Co." Um 16.30 Uhr entfällt 17.20 Whistleblower - Der Preis der Wahrheit Deutschland 2016



"Die Tricks der Lebensmittelindustrie - Turbo-Salami, Tütensuppen & Co." Um 17.15 Uhr entfällt 18.05 Hightech-Gangster - Superblüten und Bankraub online Deutschland 2018



"Nelson Müllers Essens-Check - Wie gut sind Olivenöl, Lachs & Obst to go?" um 18.00 Uhr entfällt 18.50 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Billionaire Building



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Millionenstadt über den Wolken Faszination Fliegen



23.10 Millionenstadt über den Wolken Abenteuer Landung



23.55 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Leadenhall Building



0.35 heute journal



1.05 Geheimes Nordkorea Die sieben Säulen der Macht 1.50 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018



2.35 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un



3.35 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer



Mittwoch, 06.06.



9.00 ZDFzoom Steigende Miete und Spitzenrendite Wer bändigt die Immobiliengiganten? Deutschland 2018 9.30 plan b: Zuhause alt werden Helfer statt Heim Deutschland 2018



"Urlaubsgrüße aus dem Ruhestand - Rentner auf Reisen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )



