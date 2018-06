Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG versucht weiterhin ihr Image zu verbessern. Für 400 Mitarbeiter hat das jetzt Entlassungen zur Folge.

Als Folge ihres Korruptionsskandals in Südafrika will sich die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG von bis zu 400 Beschäftigten trennen. KPMG werde vier kleinere regionale Büros schließen und sich auf die vier Stützpunkte in Kapstadt, Johannesburg, Durban und Port Elizabeth beschränken, kündigte der KPMG-Chef von Südafrika, Nhlamulo Dlomu, am Montag an.

Zudem wechseln Führungskräfte der internationalen Gesellschaft in die Leitung der Landesgesellschaft. Dies unterstreiche, ...

