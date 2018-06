Gute Studiendaten zu einer Immuntherapie gegen Lungenkrebs auf der Pharmakonferenz Asco in den USA am Wochenende habe die Aktien von Merck & Co (Merck) am Montag auf den höchsten Stand seit Mitte Januar getrieben. An der Spitze des Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legten die Papiere um 2,11 Prozent auf 61,84 US-Dollar zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...