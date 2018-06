BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat die jüngsten Pläne von Bundeskanzlerin Angel Merkel (CDU) für europäische Reformen positiv gewertet. "Die Kanzlerin hat geliefert, jetzt muss bis zum Europäischen Rat am 28. Juni eine europäische Lösung gefunden werden", erklärte DIHK-Präsident Eric Schweitzer.

Knapp ein Jahr vor der Wahl zum Europäischen Parlament dränge die Zeit für politische Reformen in der EU. Dazu zähle auch Merkels Vorschlag, die Wirtschafts- und Währungsunion krisenfester zu machen, indem der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) zu einem Europäischen Währungsfonds weiterentwickelt werde. "Dabei muss aber klar sein, dass Kredite an EU-Mitgliedsstaaten nur gegen Auflagen wie Haushaltskonsolidierung und Strukturreformen vergeben werden können", betonte er.

Sinnvoll sei auch der Vorschlag der Bundeskanzlerin, die wirtschafts- und geldpolitische Steuerung der Eurozone besser aufeinander abzustimmen. "Dafür brauchen wir ein gesundes und verlässliches Maß an Investitionen - auch in Krisenzeiten", forderte der DIHK-Chef. Zusätzliche Mittel zur Investitionsförderung innerhalb des EU-Haushalts könnten hierzu einen Beitrag leisten - aber auch die Vergabe dieser EU-Mittel solle an die Umsetzung von Reformen geknüpft werden.

Euro-Staaten in einer tiefen Krise könnten dann Gelder aus einem solchen Fonds erhalten, der vorher gemeinsam bestückt wurde. Ziel sei es zu verhindern, dass staatliche Investitionen krisenverschärfend zurückgefahren werden müssen. "Derartige automatische Stabilisatoren haben den Vorteil, dass es keines politischen Entscheidungsprozesses bedarf", betonte Schweitzer. Dafür müssten die Regeln aber klar und eindeutig sein.

