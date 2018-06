DigiTar, Inc. heißt Herrn Dr. Gilbert Amelio im Unternehmensbeirat willkommen DGAP-News: DigiTar, Inc. / Schlagwort(e): Personalie DigiTar, Inc. heißt Herrn Dr. Gilbert Amelio im Unternehmensbeirat willkommen 04.06.2018 / 17:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung / Press Release DigiTar, Inc. heißt Herrn Dr. Gilbert Amelio im Unternehmensbeirat willkommen Der ehemalige Geschäftsführer von Apple & National Semiconductor sieht in den als Dienstleistungsprodukte ausgelegten Cloud-Lösungen von DigiTar ein großes Potential sowohl für aktuelle als auch für zukünftige Märkte der Multimedia-Kommunikation. Boise, Idaho, 4. Juni 2018 - DigiTar, Inc., Entwickler und Cloud-Service-Anbieter von internetbasierten Multimedia-Kommunikationsdiensten der nächsten Generation, gab heute bekannt, dass die Tech-Industrie-Legende Dr. Gilbert Amelio dem Unternehmensbeirat beigetreten ist. Dr. Amelio ist ehemaliger Präsident von Rockwell Communication Systems, einer Tochtergesellschaft von Rockwell International, Geschäftsführer von Apple Inc. (1994-1997) und National Semiconductor (1991-1996) sowie Senior-Partner bei Sienna Ventures. Als Mitglied des Beirats wird Dr. Amelio dem DigiTar-Management seine Expertise und Beratungsleistung bezüglich neuer Produkte und möglicher Förderprogramme auf den privaten Kapitalmärkten zur Verfügung stellen. "Ich habe DigiTars Premiere und WebProtectMe-Cloud Services analysiert und denke, dass sie einen entscheidenden technologischen Entwicklungsschritt in der Multimedia-Kommunikationsbranche darstellen", sagte Amelio. "Diese Dienste haben sich beim Kunden bewährt und ich denke, sie bieten Leistungen im Bereich des Mobile Enterprise, des Schutzes der Verbraucher vor Internetbedrohungen und der Sicherung der Privatsphäre, wie sie heute sonst derart nicht auf dem Multimedia-Kommunikationsmarkt erhältlich sind. Diese Dienste entstehen in einer Zeit, in der die Nutzer mobiler intelligenter Geräte mit großer Dringlichkeit auf der Suche nach effektivem Schutz vor zunehmenden Angriffen auf die Privatsphäre im Rahmen der mobilen Kommunikation sind. DigiTar hat diese Multimedia-Kommunikationssysteme unter Berücksichtigung zukünftiger Anforderungen vollkommen neu geschaffen und ist diesen bei der Umsetzung absolut gerecht geworden." Dr. Amelio promovierte im Fach Physik am Georgia Institute of Technology bevor er im Jahr 1968 seine Karriere bei Bell Laboratories startete. Er blickt auf über 30 Jahre Erfahrung in der High-Tech-Branche und als Geschäftsführer zurück, er leitete Unternehmen aus der Halbleiter-, Telekommunikations- und Computerbranche und ihm gelangen zahlreiche unternehmerische, wissenschaftliche und technologische Erfolge, u.a. die Einleitung des Umschwungs bei einem Fortune-500-Unternehmen. Dr. Amelio ist Mitglied des Berufsverbands IEEE und auf ihn sind 16 Patente angemeldet. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Albert Einstein Award für sein Lebenswerk in der Technologiebranche, die Auszeichnung zum Unternehmer des Jahres der Florida International University [FIU Entrepreneur of the Year Award], den Masaru Ibuka Consumer Electronics Award, und er wurde im Jahr 1993 zum Silicon Valley Geschäftsführer des Jahres, dem "Silicon Valley CEO of the Year", ernannt. "Gil ist eine echte Legende der Technologieindustrie und ich freue mich, seine Erfahrung und Expertise an Bord zu haben", sagte DigiTars Präsident Dale Williams. "Gils Engagement bedeutet unserem DigiTar-Team und unseren Kunden sehr viel." Besuchen Sie für weitere Informationen zu DigiTar http://digitar.eu/, http://digitar.com/ oder kontaktieren Sie DigiTar, Inc. Investor Relations, Fintresa Finanz & Treuhand, AG, Natan Rotenberg unter rotenberg@fintresa.ch; Telefon: + 41-61-971 7688.6 04.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 692155 04.06.2018

