Frankfurt - Der Euro hat am Montag zum Dollar spürbar zugelegt, und auch zum Schweizer Franken. Am späten Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1700 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Morgen noch deutlich unter dieser Marke notiert hatte.

Zum Franken liegt der Euro gut über der Schwelle von 1,15. Aktuell kostet er 1,1552 Franken nach Kursen von 1,1530 Franken am späten Freitag-Nachmittag. Der Dollar geht derzeit zu 0,9877 Franken um, nachdem er am Freitag kurz nach Publikation der US-Arbeitsmarktdaten kurzzeitig über die Marke von 0,99 geklettert war.

Die anhaltende Entspannung an den Anleihemärkten in Südeuropa hat den Euro gestützt. Die Risikoaufschläge für italienische, spanische und portugiesische Staatsanleihen ...

