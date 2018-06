Der jüngste Absturz der türkischen Lira ist eng mit Präsident Recep Erdogan verbunden. Die politischen Wirren zeigen, wie schwierig Schwellenländer-Investments für Anleger sind - und worauf sie besser setzen sollten.

Als Finanzberater ist Recep Erdogan bisher nicht aufgefallen. Einen Anlagetipp hatte er in der vergangenen Woche aber doch für seine Landsleute parat. Die sollten bitte ihre Euro- und Dollar-Bestände in türkische Lira tauschen. So will Erdogan die Währung stabilisieren, die seit Jahresbeginn 15 Prozent ihres Werts verlor.

Kadir Buran kann darüber nur lachen. "Ist mir relativ egal, was der sagt", meint der Istanbuler Immobilienunternehmer. "Meine Euro bekommt er jedenfalls nicht." Anders als seine Familie ist er kein Erdogan-Anhänger. Aber auch bei denen werde Erdogans Aufruf wenig helfen, meint Buran. "Wir Türken sind Inflation gewöhnt", sagt er. "Deswegen hat fast jeder ein Devisenkonto oder einen kleinen Goldvorrat."

163 Milliarden Dollar horteten die Türken Mitte Mai in Fremdwährungen. Dieses Geld sollen sie nach dem Willen Erdogans einsetzen, um den Kursverfall der Lira zu stoppen, den der Präsident selbst mitverursacht hat. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg kokettierte er Mitte Mai damit, mehr Einfluss auf die Zentralbank zu nehmen, um die Zinsen zu senken. Die, glaubt Erdogan, seien die Ursache der hohen Inflation. Am Währungsmarkt lösten die ökonomisch fragwürdigen Andeutungen des Präsidenten Panik aus. "Es war eindeutig und unzweifelhaft der Präsident, der ...

