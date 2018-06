Düsseldorf (ots) - Der Chef des Bayer-Gesamtbetriebsrats, Oliver Zühlke, ist erleichtert über den Abschluss des Monsanto-Deals. "Gut, dass jetzt alle Ampeln auf Grün stehen. Wir sind sehr froh, dass mit dem anstehenden Closing die Unsicherheiten der letzten Monate vom Tisch sind", sagte er der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag).



Zugleich pocht er auf Einhaltung der Zusagen. "Für Deutschland erwarte ich die Einhaltung und Fortschreibung der Zusagen des Vorstands zu Beschäftigung und Investitionen an den Standorten. Natürlich auch für die Divisionen außerhalb des Pflanzenschutzgeschäftes, damit Bayer auch Bayer bleibt." Im Pharmabereich gibt es Sorgen, dass Bayer nicht mehr so viel investiert.



Zugleich lehnt Zühlke, der auch stellvertretender Aufsichtsratschef ist, eine weitere Belastung der Belegschaft ab. "Wir bekommen ein riesiges Geschäft dazu. Das muss in den Funktionen unterstützt und organisiert werden. Hierzu erwarte ich eine Debatte auch um neue Aufgaben und nicht nur über Synergien. Mehr Belastung auf den Einzelnen ist völlig inakzeptabel."



