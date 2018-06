ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus hat der Aktienmarkt in der Schweiz zu Wochenbeginn den Handel beendet. Gestützt wurde das Sentiment vor allem von Aufschlägen bei den Bankenwerten vor dem Hintergrund aufgekommener Fusionsspekulationen zwischen Unicredit uns Societe Generale. Zudem konnte der Aktienmarkt damit sein kräftiges Plus vom Freitag noch leicht ausbauen, als die Regierungsbildung in Italien für Erleichterung gesorgt hatte. Für Entwarnung gebe es allerdings keinen Anlass, hieß es von der Commerzbank. Rom werde das Budgetdefizit deutlich erhöhen und damit auf Konfliktkurs mit der EU gehen.

Auch die anderen politischen Themen blieben im Fokus des Marktes. Neben dem Handelsstreit zwischen den USA und China vor allem die Einführung der Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU durch die Trump-Administration. Mit Spannung werde nun bereits auf das G7-Gipfeltreffen am Freitag und Samstag geschaut, wo es zu heftigen Diskussionen kommen könnte.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 8.634 Punkte. Erst am Donnerstag war der Index im Zuge der Sorgen um Italien und die drohenden Handelskriege auf ein Jahrestief bei 8.454 Punkten gefallen. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zu Wochenbeginn 15 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 37,71 (Freitag: 54,53) Millionen Aktien.

Auf der Gewinnerliste ganz oben standen die Aktien aus dem Banken-Sektor. Händler verwiesen hier auf einen Bericht der Financial Times, wonach sich Unicredit und Societe Generale mit der Möglichkeit einer Fusion beschäftigen. Die Franzosen haben mittlerweile aber Fusionsgespräche dementiert. Laut Jefferies wäre eine Fusion sinnvoll, die Analysten sehen aber hohe politische und regulatorische Hürden. Für die Aktien von Julius Bär ging es um 1,5 Prozent nach oben, UBS gewannen 1,0 Prozent und die Papiere der CS Group rückten um 0,7 Prozent vor.

Die Aktien von Richemont legten um 0,8 Prozent zu. Nach dem angekündigten Kauf von 100 Prozent der Anteile am britischen Premium-Gebrauchtuhrenhändler Watchfinder.co.uk bestätigten die Analysten von Berenberg ihre Halten-Empfehlung für Richemont. Obgleich klein und ohne nennenswerten Einfluss auf das Finanzergebnis sei diese Übernahme ein Schritt in die richtige Richtung. Mit der Übernahme stärke Richemont den Fokus auf das digitale Uhrengeschäft, hieß es von Bryan Garnier.

