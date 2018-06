Der Immobilienkonzern Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1) bot seinen Aktionären an, zwischen der Auszahlung ihrer Dividende in bar oder in Form von neuen Aktien zu wählen. Wie Vonovia am Montag mitteilte, haben sich während der Bezugsfrist Aktionäre mit insgesamt 40,9 Prozent der dividendenberechtigten Aktien für die Aktiendividende anstelle der Bardividende entschieden. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 14. Juni 2018 den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...