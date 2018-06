Frankfurt (aktiencheck.de AG) - (www.aktiencheck.de) - Geopolitische Risiken sind ein Dauerbrenner in diesem wöchentlichen Blog. Dabei habe ich immer wieder betont, dass diese zwar kurzfristig zu heftigen Turbulenzen an den Kapitalmärkten führen können, meistens aber keine größeren Auswirkungen auf das fundamentale Umfeld haben, so Kristina Hooper, Chief Global Market Strategist bei INVESCO. Das zeige sich auch jetzt wieder in Italien, wo sich die politische Lage in den vergangenen Tagen so sehr zugespitzt habe, dass die künftige Zugehörigkeit des Landes zur Europäischen Union (EU) infrage gestellt werde. Zum Hintergrund: Bei den Parlamentswahlen am 4. März habe keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...