Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Entspannung in Italien und der starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag haben den deutschen Aktienmarkt am Montag weiter leicht gestützt. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 12.771 Punkte. Die Stimmung war allerdings von Vorsicht geprägt. Belastend wirkt vor allem der schwelende Handelsstreit mit den USA. China und den USA ist in ihren Gesprächen bislang kein Durchbruch gelungen. Damit drohen US-Strafzölle auf chinesische Einfuhren ab Mitte Juni. Das Thema Handel dürfte auch den Schwerpunkt des anstehenden G7-Treffens in Kanada bilden.

Bei den Einzelaktien im Fokus standen Bayer. Das Unternehmen hat nun die bereits erwartete Kapitalerhöhung zur restlichen Finanzierung des Kaufs von Monsanto eingeleitet. "Die Kapitalerhöhung ist wie erwartet klein", sagte ein Marktteilnehmer mit Blick auf die rund 6 Milliarden Euro Volumen. Dennoch verlor die Aktie 0,6 Prozent. Bei der Kapitalmaßnahme können Aktionäre für 23 alte Aktien 2 neue zum Preis von 81 Euro je Stück beziehen. S&P hat das Rating von Bayer wegen der Kapitalmaßnahme um zwei Stufen von A- auf BBB gesenkt.

Merck gaben gleich um 3,7 Prozent nach - hier war von Gewinnmitnahmen die Rede. Die Aktien von Solarfirmen gerieten ebenfalls stark unter Druck. Damit folgten sie den Vorlagen aus China. Dort waren viele Branchentitel um die maximal möglichen 10 Prozent gefallen. China will die Einspeisevergütungen für Solarstrom weiter zurückfahren. SMA Solar fielen um 7 Prozent. Wacker Chemie gaben 7,5 Prozent ab, Siltronic stiegen dagegen um 0,8 Prozent.

Konsolidierungsfantasie treibt Deutsche Bank

Bei Siemens Healthineers ging es um 1,8 Prozent nach oben. Siemens hat mitgeteilt, auch nach Ablauf der Haltefrist seinen Anteil von 85 Prozent an der Tochter behalten zu wollen. Die Banken im DAX wurden etwas gestützt von Spekulationen über eine Fusion zwischen Unicredit und Societe Generale: Deutsche Bank legten 1,3 Prozent zu und Commerzbank 0,5 Prozent.

Grammer verloren 3 Prozent auf 64,80 Euro. Die Hoffnung einiger Anleger, dass die Familie Hastor und die Cascade Investment Group den Übernahmepreis auf 100 Euro in die Höhe treiben können, dürfte sich als illusorisch erweisen, so ein Händler. Ningbo Jifeng dürfte nun erst einmal abwarten, wieviele Stücke angedient werden und könnte dann, wenn nötig, das Gebot noch einmal noch oben anpassen. Mehr als 65/66 Euro die Aktie dürften die Chinesen indes kaum bieten. Jifeng bietet bislang 61,25 Euro je Stück.

Deutsche Immobilienwerte waren gefragt. Im Handel wurde auf ihren Status als "sicherer Hafen" und die niedrige deutsche Rendite verwiesen. Die Rendite auf zehnjährige Bundesanleihen stieg zwar am Montag um 3 Basispunkte auf 0,41 Prozent, blieb damit aber deutlich unter den Ständen von 0,65 Prozent im Mai. Vonovia gewannen 1,5 Prozent, LEG Immobilien 1,5 Prozent oder Aroundtown 3,7 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 87,0 (Vortag: 126,7) Millionen Aktien im Wert von rund 2,89 (Vortag: 4,07) Milliarden Euro. Es gab 27 Kursgewinner und 3 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.770,75 +0,37% -1,14% DAX-Future 12.783,50 +0,70% -1,15% XDAX 12.788,60 +0,33% -0,57% MDAX 26.641,13 +0,43% +1,68% TecDAX 2.815,48 +0,73% +11,33% SDAX 12.570,59 +0,53% +5,75% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,82 -50 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

