Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die kräftige Erholung vom vergangenen Freitag zu Beginn der neuen Woche bestätigt, in Handelsverlauf aber an Schwung verloren. Nach gutem Beginn schloss der Leitindex SMI am Montag leicht im Plus. Zwar beendeten die meisten Blue Chips, angeführt von Zyklikern und Finanzaktien, den Tag mit Kursgewinnen. Auf der Gegenseite drückten aber die starken Abgaben der Roche-Genussscheine auf den Index. Im Anschluss an den bedeutenden Krebskongress Asco kamen auch die Aktien des Branchennachbars Novartis nicht vom Fleck.

Die Grundstimmung an den Märkten sei aber nach wie vor gut, was auch am Anstieg der wichtigsten europäischen Börsen und an der Wall Street abzulesen sei, erklärte ein Händler. Am Freitag hatte die politische Entspannung in Italien gepaart mit sehr guten Jobdaten aus den USA die Aktien beflügelt. Die Anleger können sich trotzdem nicht in Sicherheit wähnen, Händler warnen vor den nach wie vor präsenten politischen Unsicherheiten. So droht sich der Tonfall im Handelsstreit zwischen den USA und China, aber auch im Zollkonflikt der USA mit der EU zu verschärfen. In der EU etwa wurden Stimmen laut, die zu den US-Strafzöllen einschneidende Gegenmassnahmen fordern.

Der Swiss Market Index (SMI) rückte bis Handelsschluss um 0,18 Prozent auf 8'634,42 Punkte vor.

