Der Vorstand und Aufsichtsrat der KTM Industries AG haben heute beschlossen, das gesamte Aktienpaket der Pankl Racing Systems AG-Gruppe, an der die KTM Industries AG rund 98,2% hält, an die Pierer Industrie AG zu verkaufen. Der Kaufpreis beträgt rund EUR 130,5 Mio. und entspricht damit dem Preis, welcher den Aktionären der Pankl Racing Systems AG im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots bis März 2018 angeboten wurde. Damit wird die strategische und finanzielle Basis für die noch stärkere Fokussierung der KTM Industries-Gruppe auf die Zwei-Rad-Industrie, insbesondere die Entwicklung der Elektromobilität, in den nächsten Jahren gelegt. Durch den Verkauf der Pankl-Gruppe wird die Bilanzstruktur der KTM Industries-Gruppe deutlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...