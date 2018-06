Gemeinsame Vertriebsregion aus nordischen Ländern und Benelux gleicht globale Abläufe an wichtige Lieferanten und Wiederverkäufer an und unterstützt lokal organisches Wachstum

Die Exclusive Group, Anbieter von Value-Added Services Technologies (VAST), fasst unter der Leitung von Kris Van Den Bergh zwei ihrer erfolgreichsten Vertriebsregionen zu einer neuen, dynamischen und starken Präsenz für ganz Nordeuropa zusammen. Die neue Region umfasst die nordischen Länder (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden) sowie das Benelux (Belgien, die Niederlande und Luxemburg) und erwirtschaftet aktuell einen Nettoumsatz von rund 350 Millionen EUR.

"Durch diesen Schritt entsteht ein Powerhouse für Nordeuropa, das die betriebliche Organisation unserer wichtigsten Partner miteinander verindet und die notwendige kritische Masse für weiteres nachhaltiges Wachstum schafft", so Julien Antoine, VP für EMEA der Exclusive Group. "Außerdem spiegelt er die große strategische Bedeutung dieser Gebiete für Exclusive insgesamt wider. Wir erwarten uns eine sofortige Steigerung der betrieblichen Effizienz und Service-Abdeckung, außerdem profitieren unsere Partner Verkäufer wie Wiederverkäufer von einem leichteren Einstieg in die nordeuropäischen Märkte."

Die neue Vertriebsregion wird von Kris Van Den Bergh geleitet, dem bisherigen Regional Director für Benelux. Der bisherige Vertriebsleiter Ben Aelbrecht wird neuer General Manager für Belgien. Fredrik Armandt, der das Unternehmen dieses Jahr verlässt, nachdem er den Geschäftsbereich für die nordischen Länder fast zehn Jahre lang leitete und zu ungeahnten Erfolgen führte, unterstützt den Übergang.

"Wir sind Fredrik sehr dankbar. Er hat in den nordischen Ländern eine starke Plattform aufgebaut und hinterlässt ein schlagkräftiges Team, das sein Potenzial voll auszuspielen weiß und unsere ehrgeizigen Ziele für weiteres organisches Wachstum umsetzen kann", kommentierte Van Den Bergh. "In den Benelux-Staaten haben wir unsere solide Marktstellung durch strategische Akquisitionen konsolidiert und ziehen nun Nutzen aus unserer Führungsposition in den Kategorien Cyber- und Cloud-Transformation. Ich sehe in der erweiterten Region große Chancen, sowohl auf globaler als auch auf lokaler Ebene, unsere Services, unser Portfolio und unsere globale Reichweite weiter zu verbessern."

