Trotz weniger Arbeitstagen hat der Auto-Markt im Mai fast das

Niveau des Vorjahresmonats erreicht. In der Schweiz und im Fürstentum

Liechtenstein wurden im zurückliegenden Monat 27'826 neue

Personenwagen immatrikuliert, 585 oder 2,1 Prozent weniger als ein

Jahr zuvor. Dabei fielen Pfingsten und Fronleichnam dieses Jahr in

den Wonnemonat, wodurch weniger Arbeitstage zur Verfügung standen als

im Mai 2017. Auch beim kumulierten Ergebnis nach fünf Monaten besteht

lediglich ein geringer Rückstand auf das Vorjahresergebnis.

Ungebrochen ist das Wachstum bei den alternativen Antrieben.



Von Januar bis Mai sind 126'434 Neuwagen auf die Strassen

gekommen. Im Vorjahr waren es zum selben Zeitpunkt gerade einmal 561

oder 0,4 Prozent mehr. Alleine im Mai wurden pro Arbeitstag

durchschnittlich 1'325 Autos immatrikuliert, was die Geringfügigkeit

des zwischenzeitlichen Rückgangs nach fünf Monaten verdeutlicht.

Dabei verfügten 61'465 Personenwagen über Allradantrieb, was einer

4x4-Quote von 48,6 Prozent entspricht. Diese liegt noch einmal 2,1

Prozentpunkte über dem Vorjahreswert und damit auf Rekordniveau. Die

50-Prozent-Marke scheint für das Gesamtjahr nach wie vor in

Reichweite zu sein.



Auch der Marktanteil der alternativen Antriebe wächst weiter. Im

Mai wurden 11,1 Prozent mehr Fahrzeuge mit Elektro-, Hybrid-, Gas-

und Wasserstoffantrieb eingelöst als vor einem Jahr, der Marktanteil

liegt bei 5,4 Prozent. Kumuliert nach fünf Monaten beträgt dieser

sogar 6,2 Prozent nach 4,8 Prozent Ende Mai 2017. Für die kommenden

Jahre erwartet auto-schweiz hier weiteres Wachstum. Spätestens 2020

soll die zweistellige Prozentmarke nach oben durchbrochen werden, was

nicht zuletzt das «10/20»-Ziel von auto-schweiz verdeutlicht. Damit

sollen 10 Prozent des Neuwagenmarktes allein mit Elektroautos und

Plug-in-Hybriden abgedeckt werden. Sämtliche Alternativ-Antriebe

könnten dann zusammen bei rund 14 Prozent Marktanteil liegen.



Bestätigt wird dieses Ziel durch die neuesten Ergebnisse des

«Mobilitätsmonitor 2018». Die Studie gibt die Meinungen der Schweizer

Bevölkerung zur motorisierten Individualmobilität wieder und wird von

auto-schweiz regelmässig in Zusammenarbeit mit dem renommierten

Forschungsinstitut gfs.bern durchgeführt. «Die Einstellung gegenüber

alternativen Antrieben war noch nie so positiv wie jetzt», fasst

auto-schweiz-Mediensprecher Christoph Wolnik ein Ergebnis des

«Mobilitätsmonitors» zusammen. «Mit 72 Prozent können sich fast drei

von vier der Befragten vorstellen, ein Auto mit einem alternativen

Antriebssystem zu kaufen. Das zeigt, dass sich die Schweizer

Autofahrerinnen und -fahrer verstärkt mit diesem Thema

auseinandersetzen.» Es sei davon auszugehen, dass sowohl das

Modellangebot als auch die Nachfrage bei Alternativ-Antrieben in den

kommenden Jahren gemeinsam steigen werden, so Wolnik weiter.



Die detaillierten Zahlen nach Marken sowie sämtliche Ergebnisse

des «Mobilitätsmonitor 2018» stehen unter www.auto.swiss zur

Verfügung.



