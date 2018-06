London - Von ihrer optimistischen Seite haben sich die Investoren an Europas Börsen zum Wochenbeginn gezeigt. Nachdem am Freitag der anhaltende Job-Boom in den USA für gute Laune auch diesseits des Atlantiks gesorgt hatte, legten die europäischen Aktienindizes am Montag weiter zu. So stieg der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone um 0,46 Prozent auf 3469,57 Punkte.

"Das war ein guter Start in die Woche, wenn man die politischen Risiken bedenkt", schrieb Jasper Lawler von der London Capital Group. Der Stratege verwies vor allem auf den weltweiten Handelskonflikt. Andererseits sei die US-Konjunktur nach wie vor in guter Verfassung. Zwar sei die politische Lage in Italien und Spanien "nicht die wünschenswerteste". Investoren hätten nun jedoch in beiden Fällen wenigstens etwas mehr Klarheit.

Für den französischen CAC 40 ging es um 0,14 Prozent auf 5472,91 Punkte leicht nach oben. Der Londoner FTSE 100 zog um 0,51 Prozent auf 7741,29 Punkte an und nahm damit weiter Kurs auf das Ende Mai erreichte Rekordhoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...