Der DAX steht nach der Seitwärtsbewegung vor der nächsten Entscheidung, in welche Richtung der weitere Trend gehen wird. so lange der DOW nicht wie gesagt unter 24000 fällt, sieht die Welt gut aus. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien ...

