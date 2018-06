(shareribs.com) London 04.06.18 - Kupfer und Aluminium bewegen sich zum Wochenauftakt nach oben. Dabei notiert Kupfer nur noch knapp unter der Marke von 7.000 USD. Die Marktteilnehmer konzentrieren sich zunehmend auf die Angebotslage. Die scheinbare Entspannung in Europa, bedingt durch die Regierungsbildung in Italien, sorgt für ein Wiedererstarken des Euros. In der Folge liegt der Dollar unter Druck. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...