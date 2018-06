Der USD/JPY gab im europäischen Geschäft auf 109,37 Yen nach, konnte sich dann aber erholen und stieg in der letzten Stunde zurück ins Plus. Zuletzt notierte das Paar auf 109,70 Yen un damit 0,15 Prozent im Plus. Die Kursentwicklung des Paares am Montag scheint von der Marktbewertung des USD dominiert zu sein. Der US-Dollar-Index, der den Dollar gegenüber ...

