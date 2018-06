NIESTETAL (IT-Times) - Der Solarwechselrichter-Spezialist SMA Solar Technology AG hat in mehreren Pflichtmitteilungen den Verkauf von Aktien durch den Vorstand bekannt gegeben. Demnach hat der Vorstand Dr. Jürgen Reinert am 30. Mai 2018 in mehreren Transaktionen über den Xetra-Handel insgesamt SMA Solar...

Den vollständigen Artikel lesen ...