Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Seibert: Merkel über Maßnahmen im Bamf ständig unterrichtet

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist nach Angaben ihres Sprechers Steffen Seibert laufend über die Entwicklung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) unterrichtet worden. Der Regierungssprecher betonte bei einer Pressekonferenz in Berlin, "dass es, anders als die Berichterstattung am Wochenende insinuiert hat, natürlich eine ständige Unterrichtung der Bundeskanzlerin über Verfahren, Verbesserungsmaßnahmen und so weiter im Bamf gab, was ja auch der politischen Verantwortung, die sie trägt, entspricht".

Defekt an Kabelisolierung führte zu Stromausfall an Hamburger Flughafen

Ein Schaden an der Isolierung eines Kabels hat den Stromausfall am Hamburger Flughafen ausgelöst. Wie der Betreiber am Montag mitteilte, wurde dadurch ein heftiger Kurzschluss ausgelöst, der zahlreiche weitere Kabel beschädigte. Betroffen war demnach ein zentraler Bereich der Energieversorgung im flughafeneigenen Blockheizkraftwerk. Aus diesem Grund habe auch die Notstromversorgung nicht funktioniert.

Merkel: Europa steht am Scheideweg

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Reformbedürftigkeit der europäischen Institutionen bekräftigt und ihre Vorschläge für Veränderungen detailliert. "Wir brauchen eine handlungsstärkere, auch handlungsschnellere Europäische Union", sagte Merkel in einer Rede bei der Jahrestagung des Rates für Nachhaltige Entwicklung in Berlin. Europa befinde sich "am Scheideweg".

Merkel: Irans Einfluss in Nahost-Region ist besorgniserregend

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich besorgt über den Einfluss Irans im Nahen Osten und die Auswirkungen für die Sicherheit Israels gezeigt.

DIHK: Zeit für EU-Reformen drängt

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat die jüngsten Pläne von Bundeskanzlerin Angel Merkel (CDU) für europäische Reformen positiv gewertet. "Die Kanzlerin hat geliefert, jetzt muss bis zum Europäischen Rat am 28. Juni eine europäische Lösung gefunden werden", erklärte DIHK-Präsident Eric Schweitzer.

Eurogruppen-Chef erleichtert über Merkels Antwort auf Macron

Bei einem Besuch in Berlin hat Eurogruppen-Chef Mario Centeno die Vorschläge von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Vertiefung des Euroraums als nützlich bewertet. "Das Statement der Kanzlerin war positiv. Es stimmt dem Koalitionsvertrag (zwischen Union und SPD) überein", sagte Centeno bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit SPD-Chefin Andrea Nahles in Berlin.

EZB: Zentralbanken kaufen wieder mehr Unternehmensanleihen

Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihr monatliches Kaufziel im Mai übererfüllt, dabei die Ankäufe von Covered Bonds und ABS verringert und die von Unternehmensanleihen erhöht. Nach einer Mitteilung der EZB erhöhten sie ihre Wertpapierbestände um insgesamt 31,613 (April: 30,581) Milliarden Euro. Das Volumen der fällig gewordenen Anleihen belief sich auf 8,305 (24,708) Milliarden Euro.

EZB: Eurosystem erhöht Wertpapier-Ankäufe in Vorwoche deutlich

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Wertpapierkäufe in der Woche zum 1. Juni 2018 deutlich erhöht. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, stieg das Volumen in allen Wertpapierkategorien um 6,227 (Vorwoche: 3,831) Milliarden Euro. Die Wochendaten sind von der wechselnden Marktliquidität beeinflusst, der sich die Zentralbanken anpassen.

Spaniens Sozialisten bilden Regierung ohne Podemos

Die künftige spanische Regierung von Sozialisten-Chef Pedro Sanchez wird ohne Beteiligung der Linkspartei Podemos gebildet. Auf die Frage, ob im Kabinett auch Podemos-Minister sitzen werden, antwortete die stellvertretende Generalsekretärin der spanischen Sozialisten (PSOE), Adriana Lastra, am Montag im Sender TVE mit "Nein". Die Namen der Regierungsmitglieder würden in "einigen Tagen" öffentlich gemacht, fügte sie hinzu.

Britische Regierung verkauft 7,7 Prozent an der RBS

Die britische Regierung fährt ihren Anteil an der Royal Bank of Scotland (RBS) weiter zurück. Sie kündigte an, 925 Millionen oder 7,7 Prozent der Aktien am Markt zu platzieren. Damit wird die Beteiligung der Regierung auf 62,4 von 70,1 Prozent sinken. Die Bank war während der Finanzkrise verstaatlicht worden.

Trump: Ich habe das Recht, mich selbst zu begnadigen

In der Debatte um die Untersuchungen des US-Sonderermittlers Robert Mueller hat Präsident Donald Trump die Ansicht vertreten, er sei rechtlich dazu befugt, sich gegebenenfalls selbst zu begnadigen. "Ich habe das absolute Recht, mich selbst zu begnadigen", schrieb Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Dies hätten zahlreiche Rechtsexperten dargelegt.

US-Industrie sammelt weniger Aufträge ein

Der Auftragseingang der US-Industrie ist im April um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet. Wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte, ergab sich für den Vormonat ein Anstieg von revidiert 1,7 Prozent, nachdem vorläufig ein Plus von 1,6 Prozent gemeldet worden war.

+++ Konjunkturdaten

*DJ US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend Apr revidiert auf 108,00 von 108,08

*DJ US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend (ETI) Mai +3,9% auf 107,69

*DJ US/ISM New York: Business Index Mai 56,4 (Apr: 64,3)

