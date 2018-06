Burnaby, Colombie-Britannique--(Newsfile Corp. - June 4, 2018) - Procon Holdings Inc. (« Procon » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une transaction avec Entrepreneur Minier Promec Inc. (qui sera renommée Procon Canada East Ltd./ Procon Est du Canada Ltée) (« PCE »), dont le siège social est situé au Québec, et ses actionnaires, à la suite de laquelle Procon deviendra un actionnaire détenant 70 % des actions de PCE.

Tous les actionnaires de PCE et le seul actionnaire de Procon appuient pleinement la transaction.

« L'acquisition de PCE par Procon procure au groupe Procon un accès immédiat au robuste marché québécois de l'exploitation minière, une équipe chevronnée en matière de contrats d'exploitation minière basée à Val-d'Or et une base d'activités qui nous permettra de mieux servir nos clients en Ontario et dans l'Est du Canada. L'ajout de PCE établit fermement le groupe Procon en tant qu'entrepreneur minier pancanadien et fournira une base solide sur laquelle la Société appuiera sa croissance à venir dans les marchés internationaux », a indiqué John McVey, président-directeur général du groupe Procon.

« Nous annonçons également la nomination de John Caldbick au poste de président de PCE. John sera basé à Val-d'Or, au Québec. Nous sommes très heureux d'ajouter un vétéran de l'industrie comme John à l'équipe de la haute direction du groupe Procon. Sa vaste expérience dans le domaine du développement minier et des contrats d'exploitation minière dans l'Est du Canada nous sera utile dans le cadre de la croissance de notre base d'activités, à Val-d'Or et ailleurs », M. McVey ajoute.

« C'est avec plaisir que je me joins à l'équipe de Procon Est du Canada et que je participe à la réalisation de la vision de Procon en matière de croissance au centre et dans l'Est du Canada », a fait valoir M. Caldbick.

Des renseignements supplémentaires au sujet de la transaction figurent sur le site Web de la société, à l'adresse www.procongroup.com.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec:

John Caldbick

Président

PCE

1400, 4e Avenue

Val-d'Or (QC) Canada J9P 5Z9

Téléphone: 819.824.2074



Natasha Faucher

Directrice, Développement des affaires

Procon Mining & Tunnelling Ltd.

108-4664, Autoroute Lougheed

Burnaby (C.-B.) Canada V5C 5T5

Téléphone: 604.296.3462

Énoncés prévisionnels:

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés pouvant être considérés comme des « énoncés prévisionnels ». Les énoncés prévisionnels sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui contiennent parfois les termes « prévoir », « planifier », « envisager », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « projeter », « éventuel » ainsi que des expressions semblables, ou qui laissent entendre que des événements ou des conditions « se produiront », « pourraient se produire » ou « devraient se produire ». Quoique la Société soit d'avis que les attentes exprimées dans les énoncées prévisionnels reposent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne sont pas des garanties du rendement à venir et des résultats réels, et les faits réels peuvent différer grandement des faits figurant dans les énoncés prévisionnels. Les énoncés prévisionnels reposent sur les croyances, les estimations et les opinions de la direction de la Société, au moment de la publication des énoncés. Sauf si la loi l'exige, la Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ces énoncés prévisionnels si les croyances, les estimations et les opinions de la direction ou d'autres facteurs devaient changer.