Offiziell wird das Fahrverbot für Frauen erst am 24. Juni aufgehoben. Die ersten zehn haben ihren bereits vorab erhalten.

Saudi-Arabien hat die ersten Führerscheine für Frauen herausgegeben. Die zehn Autofahrerinnen hätten ihre Fahrerlaubnis am Montag in der Hauptstadt Riad ausgestellt bekommen, teilte die Regierung mit. Der überraschende Schritt erfolgte vor der geplanten Aufhebung des Fahrverbots für Frauen in Saudi-Arabien am 24. Juni. Nirgends sonst auf der ...

