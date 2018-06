Nach dem US-Ausstieg aus dem Atomabkommen zerschlägt das iranische geistliche Oberhaupt Chamenei die Hoffnung auf eine Begrenzung des Raketenprogramms.

Das iranische Oberhaupt Ali Chamenei hat mit massiver Vergeltung im Falle eines Angriffs gedroht und Forderungen des Westens nach einer Begrenzung des Raketenprogramms eine Absage erteilt. Dies sei "ein Traum, der niemals wahr werden wird", sagte Chamenei am Montag in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Er äußerte sich inmitten der Bemühungen der Europäer, das 2015 geschlossene Atomabkommen trotz des Ausstiegs der USA zu retten. Es sichert dem Iran im Gegenzug für striktere Kontrollen seines Atomprogramms Sanktionserleichterungen zu.

Kanzlerin Angela Merkel sagte nach einem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu in Berlin, harte Verhandlungen über das iranische Raketenprogramm seien besser möglich, wenn man am Atomabkommen festhalte. Netanjahu will stattdessen mit dem Aus des Atomabkommens Geldflüsse in den Iran unterbinden.

"Einige Europäer sprechen darüber, unser defensives Raketenprogramm zu begrenzen", sagte Chamenei. ...

