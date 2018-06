Dieser Zusammenschluss baut die Weltmarktführerschaft von Teladoc aus, stärkt und erweitert die internationale Präsenz des Unternehmens sowie die Bandbreite medizinischer Dienstleistungen und des Ärztenetzwerks

PatientInnen und Unternehmen profitieren von einer einzigen, umfassenden Lösung für weltweit steigende Gesundheitskosten und Zugangsbarrieren

Übernahme, NY, June 05, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teladoc (https://www.teladoc.com/), Inc. (NYSE:TDOC), der Virtual-Care-Weltmarktführer, gibt heute bekannt, zum 31. Mai 2018 Advance Medical (http://www.advance-medical.net/) übernommen zu haben, den führenden Virtual-Care-Anbieter außerhalb der USA. Durch die erweiterte internationale Präsenz und die Fähigkeit, eine breitere Palette klinischer Dienstleistungen anzubieten, schafft der Zusammenschluss die einzige umfassende, globale Virtual-Care-Plattform, die PatientInnen und Unternehmen überall auf der Welt unterstützt und Skaleneffekte bietet.

Die Übernahme von Advance Medical ist Teil der erfolgreichen Strategie von Teladoc, Unternehmen zu übernehmen und zu integrieren, die gemeinsame Ziele, komplementäre Fähigkeiten und Zugang zu neuen Märkten bieten. Durch die Kombination des komplementären Angebots internationaler klinischer Möglichkeiten von Advance Medical mit der Technologie und der operativen Größe von Teladoc ist das Unternehmen nun in der Lage, die Anforderungen multinationaler US-Arbeitgeber zu erfüllen, bei denen ein Drittel der Mitarbeiter im Ausland lebt.

"Heute schließen wir zwei Unternehmen zusammen, die stets den Verbraucher in den Mittelpunkt stellen und dadurch die transformative Kraft bieten, die erforderlich ist, um ein umfassendes Spektrum von Virtual-Care-Lösungen zu bieten," erklärte Jason Gorevic, CEO, Teladoc. "Diese Übernahme stärkt unsere Strategie, unser Produktportfolio sowie unsere Präsenz auf attraktiven globalen Märkten kontinuierlich zu erweitern."

Da Länder in aller Welt mit steigenden Kosten und Zugangsproblemen im Gesundheitswesen konfrontiert sind, erweitert die Fähigkeit von Teladoc, die dringlichsten medizinischen Bedürfnisse von Mitgliedern in Märkten außerhalb der USA zu erfüllen, die Marktchancen des Unternehmens auf dem Gesamtmarkt für Krankenversicherungen erheblich. Durch das klinische und operative Know-how von Advance Medical in Märkten wie Lateinamerika und Asien, wo die Wachstumsraten privater Krankenversicherungen mehr als doppelt so hoch sind wie in den USA, ist Teladoc gut aufgestellt, um die weltweite Einführung von Virtual Care weiter zu beschleunigen.

"Wir teilen Teladocs Überzeugung, dass Virtual-Care-Lösungen umfassend sein müssen und den PatientInnen unabhängig von ihrem Aufenthaltsort und ihrem Gesundheitszustand Antworten und Ergebnisse bieten müssen," sagte Carlos Nueno, Mitbegründer von Advance Medical. "Unser Kunden fordern bei Virtual Care zunehmend eine qualitativ hochwertige Versorgung mit Skaleneffekten. Jetzt haben wir die Möglichkeit, diese bedeutsame Veränderung in das Gesundheitssystem einzubringen."

"Mit der Fähigkeit, das rasante Tempo medizinischer Innovationen zu nutzen, ein unübertroffenes Engagement für klinische Qualität zu liefern und unsere patientenzentrierte Vision zu bewahren, besteht kein Zweifel daran, dass wir einen tiefgreifenden Einfluss auf die Verbraucher haben werden, wenn wir den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Versorgung weiter ausbauen ", ergänzt Marc Subirats, Mitbegründer von Advance Medical.

Herr Nueno und Herr Subirats werden dem Führungsteam von Teladoc beitreten und das Advance Medical-Geschäft außerhalb der USA auch weiterhin führen.

Weitere Informationen:

Hier erfahren Sie mehr über die Ankündigung (http://www.teladoc.com/AdvanceMedicalAnnouncement).

Um die Veröffentlichung zu lesen, klicken Sie hier (https://www.teladoc.com/news/2018/06/04/teladoc-acquires-global-virtual-care-provider-advance-medical/).

Über Advance Medical

Advance Medical wurde 1999 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Telemedizin- und Expertengutachtendiensten. Als Partner von mehr als 300 großen, multinationalen Arbeitgebern und Versicherern in Europa, Asien, Lateinamerika und den USA hat Advance Medical ein integriertes Portfolio qualitativ hochwertiger Telemedizin- und Expertengutachtenlösungen aufgebaut, darunter Global Care on Demand und Virtual Medical Home.

Über Teladoc, Inc.

Teladoc, Inc. (NYSE:TDOC) ist der weltweit führende Anbieter von Virtual Care. Teladoc ist ein engagiertes Unternehmen, das erfolgreich den Zugang zu qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung vereinfacht, Kosten senkt und die Ergebnisse auf der ganzen Welt verbessert. Die preisgekrönten, integrierten klinischen Lösungen des Unternehmens umfassen Telemedizin, medizinische Gutachten, KI und Analysen sowie lizenzierbare Plattformdienste. Mit über 2000 Mitarbeitern bietet das Unternehmen in 125 Ländern und mehr als 25 Sprachen medizinische Versorgung sowie Partnerschaften mit Arbeitgebern, Gesundheitspläne, Krankenhaus- und Gesundheitssysteme sowie Finanzinstitute, um die Versorgung zu verbessern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.teladoc.com (http://www.teladoc.com/) oder folgen Sie uns auf Twitter: @ Teladoc (https://twitter.com/Teladoc).

Medienkontakte:

Kate Contreras

ReviveHealth, ein Weber Shandwick Unternehmen

862-432-8436

KContreras@webershandwick.com (mailto:KContreras@webershandwick.com)

Courtney McLeod

Direktor für Öffentlichkeitsarbeit, Teladoc

203-253-3257

cmcleod@teladoc.com (mailto:%20cmcleod@teladoc.com)

