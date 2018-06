Wenn sich im Herbst das Wetter für Baumaßnahmen nicht mehr eignet, dann bekommen das auch die Banken zu spüren: Das Interesse an Baukrediten lässt spürbar nach. Nun macht aber genau der Bereich Immobilienfinanzierung ein immenses Volumen bei den Banken aus, was heißt, dass sie gegensteuern müssen. Beginnend im Oktober senken die meisten Banken die Zinsen für Immobilienkredite, so dass jetzt ein günstiger Zeitpunkt wäre, sich als künftiger Häuslebauer bei den Banken beraten zu lassen.

