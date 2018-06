Freiburg (ots) - Entscheidung von Joachim Löw, Nils Petersen nun doch nicht mit zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zu nehmen, kommt nicht völlig überraschend. Dass einer, der bis vor kurzem überhaupt keine Rolle in der Nationalmannschaft gespielt hat, zu den Streichkandidaten zählen kann, war von Beginn an klar. Auch sollten die lobenden Worte des Bundestrainers in Richtung Petersen nicht überinterpretiert werden. Dass Löw sich nur im Ansatz negativ über einen seiner Akteure äußert, kommt so gut wie nie vor. http://mehr.bz/khs126e



