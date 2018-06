Süß, rot, saftig - Erdbeerfans dürfen sich freuen: Der Start in die Selbstpflücksaison fällt so gut aus wie lange nicht mehr. Der Trend hatte vor einigen Jahren einen Dämpfer erlebt, aktuell aber nutzen viele Kunden dieses Angebot wieder. Regionalität, die Freude am Selbstgemachten und der gegenüber gepflückter Ware günstigere Preis haben...

Den vollständigen Artikel lesen ...