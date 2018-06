Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - TYAN®, ein branchenführender Design-Hersteller von Serverplattformen und Tochterunternehmen der MiTAC Computing Technology Corporation, stellt auf der vom 5. bis 9. Juni stattfindenden Computex 2018 in Taipeh (Taiwan) eine komplette Reihe an Speicher- und HPC-Server-Plattformen auf Basis des AMD EPYC-Prozessors vor, die auf die Rechenzentrumsmärkte ausgerichtet sind.



"Das datenfokussierte Geschäftsleben von heute verändert die Welt und hat die Effizienz von Rechenzentren ins Rampenlicht gerückt", sagte Danny Hsu, Vice President der TYAN Business Unit der MiTAC Computing Technology Corporation. "Die AMD EPYC-basierten Serverplattformen von TYAN können dazu beitragen, Big-Data- und In-Memory-Datenbankanwendungen zu beschleunigen, die für die Verwaltung und Analyse von großen Mengen an unstrukturierten Daten große Speichergrößen, hohe Speicherbandbreite und Eingänge/Ausgänge (I/O) mit hoher Bandbreite benötigen."



1-Sockel-Speicherplattformen für die Bereitstellung der High-Performance-Funktion in Rechenzentren



TYAN maximiert den Wert des AMD EPYC 1-Sockel-Servers zur Entwicklung eines breiten Spektrums an 1-Sockel-Serversystemen, die 2-Sockel-Funktionen und -Leistungen bieten können. Sowohl der Transport SX TN70A-B8026 (https://www.tyan.com/Barebones_TN70AB8026_B8026T70AE24HR) als auch der Transport SX TN70E-B8026 (https://www.tyan.com/Barebones_TN70EB8026_B8026T70EV10E4HR) sind für Software-definierten Speicher, Inhaltsverteilung und Enterprise-Workloads in einem 2U-Formfaktor ausgelegt. Der TN70A-B8026 umfasst vier verschiedene Speicheroptionen: 24 Hot-Swap-NVMe U.2-Laufwerke und 2 NVMe M.2-Laufwerke für Flash-Speicheranwendungen, 16 Hot-Swap-NVMe U.2-Laufwerke und 8 SATA-Laufwerke, 8 Hot-Swap-NVMe U.2-Laufwerke und 16 SATA-Schächte für mehrstufigen Speicher, und 24 Hot-Swap-fähige 2,5-Zoll-SATA-Laufwerke. Der TN70E-B8026 unterstützt 12 3,5-Zoll-Hot-Swap-SATA-Laufwerke und 4 Hot-Swap-NVMe U.2 Laufwerke für hybriden Speicher mit hoher Kapazität.



Für kostengünstige Speicheranwendungen verfügt der Transport SX GT62F-B8026 (https://www.tyan.com/Barebones_GT62FB8026_B8026G62FV10HR-LE) von TYAN über 10 Hot-Swap-NVMe U.2-Laufwerke und 2 NVMe M.2-Laufwerke und ist für extrem schnelle Daten-Streaming-Anwendungen ausgelegt, die bis zu 300 Gbit/s Ethernet und balancierte 300 Gb/s zu den SSDs unterstützen. Allgemeinere Anwendungen können 10 2,5-Zoll-Hot-Swap-SATA-Laufwerke verwenden und sind damit ideal für Unternehmensanwendungen, die Bereitstellung von Rechenzentren, Virtualisierung, softwaredefinierten Speicher und allgemeine Server-Workloads geeignet.



High Performance Computing für anspruchsvollste HPC- und KI-Anwendungen



Der Transport HX GA88-B8021 (https://www.tyan.com/Barebones_GA88B8021_B8021G88V2HR-2T-N) bietet Unterstützung für bis zu sechs GPU-Karten in einem 1U-Gehäuse und ist damit der am Markt verfügbare Server mit der höchsten GPU-Dichte. Die Plattform nutzt die AMD EPYC-Architektur voll aus und ermöglicht eine maximale GPU-Bereitstellung ohne die Verwendung von PCIe-Switching. Der GA88-B8021 bietet einen zusätzlichen PCIe x16-Steckplatz für einen Hochgeschwindigkeits-Netzwerkadapter mit einer Bandbreite von bis zu 100 Gbit/s wie EDR InfiniBand oder 100 Gigabit Ethernet. Er ist ideal für künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und für das Trainieren neuronaler Netzwerke sowie für das Inferenzieren von Workloads.



Für die anspruchsvollsten Workloads nutzt TYANs Transport HX TN76A-B8242 wichtige Verbesserungen der AMD EPYC 2-Sockel-Lösung in den Bereichen Computing, Speicher, I/O und Sicherheitsfunktionen, um eine hervorragende Leistung zu liefern. Das System unterstützt bis zu 32 DIMMs und 26 2,5-Zoll-Hot-Swap-SATA-Laufwerke für HPC- und Virtualisierungsanwendungen.



