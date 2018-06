Venezuela will die Gemeinschaft OAS ohnehin verlassen. Aber die USA wollen es schnell noch schnell zum Rauswurf machen.

Nach der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Nicolás Maduro droht Venezuela der Rauswurf aus der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS). Das südamerikanische Land will den Regionalbund ohnehin verlassen, allerdings dauert das Austrittsverfahren noch bis April kommenden Jahres.

Bei der OAS-Vollversammlung am heutigen Dienstag wollen die USA und sechs Länder der sogenannten Lima-Gruppe eine Resolution einbringen, die die sozialistische Regierung scharf verurteilt und ein Ausschlussverfahren gegen Venezuela einleitet. Das wäre ein starkes Signal, das deutlich über die bisherige Kritik an der Regierung in Caracas hinausgeht.

