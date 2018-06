"Stuttgarter Zeitung" zu Merkels EU-Reformplänen:

"Angela Merkel ist aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht. Ihr sehr verzögertes Echo auf Macrons Reformvorschläge findet in Frankreich wohlwollende Resonanz. Nun ist Paris wieder am Zug. Der Handlungsdruck wächst derweil. Vor einem Jahr hatte die Kanzlerin im Wahlkampf gemahnt, die Europäer müssten ihr Schicksal "mehr in die eigene Hand nehmen". Merkel hat mit ihrem Zögern keineswegs Zeit gewonnen."/zz/DP/jha

