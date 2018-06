"Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Deutschland und der EU-Reform:

"Europa braucht mehr, wenn es seine Krise überwinden will. Mehr Mut. Mehr Visionen. Und ja - auch das: mehr deutsches Geld. Es geht nicht darum, falsche Strukturpolitik in Südländern mit deutschen Steuermilliarden zu subventionieren. Es geht darum, jetzt in Europas Zukunft zu investieren. Das Geld wäre gut angelegt, gerade aus deutscher Sicht. Es käme mit Zins und Zinseszins zurück."/zz/DP/jha

AXC0017 2018-06-05/05:35