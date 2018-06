"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Reaktion aus Paris:

"Präsident Macron musste lange warten auf eine Berliner Position zu seinen Reformvorschlägen für die EU. Nun gibt er sich mit einer eher moderaten Antwort zufrieden. Denn ein "großer Wurf" ist Merkels Ideensammlung in der Tat nicht (...) Die Reaktion Macrons zeigt, dass er verstanden hat, dass er von den Deutschen nicht zu viel erwarten kann und dass es letztlich doch mehr um eine gemeinsame Haltung geht als um institutionelle Feinmechanik. Einfacher wird das allerdings auch nicht unbedingt: Die Kanzlerin schließt sich Macrons Forderung nach einer Interventionstruppe an (die es freilich auf dem Papier schon gibt), schränkt aber ein, dass Deutschland ja nicht an jedem Einsatz teilnehmen müsse. Wird Europa wirklich "souveräner", wenn man als erstes gleich wieder an die Möglichkeit denkt, nicht zu handeln?"/zz/DP/jha

AXC0018 2018-06-05/05:35