Nach dem fast eintägigen Stillstand am Hamburger Flughafen hat sich der Flugbetrieb wieder Richtung Normalität bewegt. Doch der Stromausfall vom Sonntag, der für Tausende Passagiere den Start zum Reiseziel vereitelte, wirkt nach. Flughafenchef Michael Eggenschwiler will am Dienstag (12.30 Uhr) zu den Ereignissen am Helmut-Schmidt-Airport vor Journalisten Stellung nehmen. Nach Angaben des Flughafens ging der Kurzschluss in der Stromversorgung auf "eine schadhafte Isolierung an einem Kupferkabel" zurück. Weil danach keine zwei unabhängig voneinander betriebenen Stromsysteme für die Flugpisten - wie nach europäischen Sicherheitsstandards vorgeschrieben - vorhanden waren, wurde der Flugbetrieb eingestellt./akp/DP/she

