Die Digitalisierung verändert Luftfahrt und Autobranche in hoher Geschwindigkeit. Die Deutsche Bahn hat es dagegen nicht eilig mit dem radikalen Wandel. Dabei wäre die Schiene prädestiniert für vollautomatische Systeme.

Züge ohne Fahrer sind schon lange Alltag. Die Stadt Nürnberg betreibt seit 2008 die erste U-Bahn-Linie in Deutschland, auf der Straßenbahnen ohne Lokführer fahren. Später kam eine weitere Linie hinzu. Die Vorteile sind beeindruckend: Die Züge fahren im 100-Sekunden-Takt - und damit kürzer als zuvor. Außerdem können die Franken von der Leitstelle aus entscheiden, ob die Nachfrage im Feierabendverkehr längere Züge erfordert. Das Kuppeln übernimmt die Technik.

Das System fährt nahezu störungsfrei, größere Probleme sind zumindest nicht bekannt. Dass autonom fahrende Züge im Alltagsbetrieb funktionieren, steht also fest. Die Vorteile sind bekannt: Die Kapazität auf der Schiene lässt sich erhöhen, der Betreiber spart Personalkosten. Mitarbeiter können sich intensiver um den Kunden auf den Bahnsteigen kümmern.

Nürnberg ist Vorreiter in Deutschland und eine Blaupause für Städte weltweit. Allein in Europa gibt es derzeit in mehr als einem Dutzend Metropolen autonom fahrende Züge, etwa in Paris, Barcelona, London und Budapest. Die nordfranzösische Lille hat vor rund 30 Jahren den ersten Roboter-Zug in Betrieb genommen.

Doch bislang beschränkt sich der autonome Betrieb auf den Stadtverkehr. Im Fernverkehr auf der Schiene sind europaweit noch immer Lokführer an Bord und die Voll-Automatisierung in weiter Ferne. Geht es nach der Deutschen Bahn, wird sich daran so schnell nichts ändern.

Personalvorstand Martin Seiler jedenfalls sieht den Veränderungsdruck gelassen. "Ich sage jedem, der Lokführer werden will, kommt zu uns, macht bei uns die Ausbildung", sagte der neue Bahn-Vorstand der WirtschaftsWoche. Autonomes Fahren auf der Schiene gehe nicht von heute auf morgen. "Wir beschäftigen uns mit dem Thema, aber wir werden in absehbarer Zeit keine autonom fahrenden Züge sehen."

Die Aussagen stehen in krassem Widerspruch zu dem Veränderungsdruck, den die Autohersteller ausgesetzt sind. US-Unternehmen wie Uber, Google, Tesla, deutsche Autohersteller wie Daimler, ...

