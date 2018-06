Die Allianz hat in den letzten Wochen viel Federn gelassen, was für diese Aktie nicht gerade normal ist. Die untere Begrenzung des Abwärtstrendkanals reicht zwar noch sehr weit, aber die Aktie hat sich offenbar beruhigt. Am 29.05. gab es zunächst einen Stillstand und nach einem Ausbruch nach unten bis 176,38 Euro am 31.05. gab es eine Gegenreaktion, die jetzt in eine entscheidende Phase kommt. Das Tief im März war an einem ähnlichen Punkt und von ...

