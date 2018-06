Leclanché SA: Leclanché sichert sich eine Finanzierung von CHF 75 Mio. und eine zusätzliche Kreditlinie von CHF 50 Mio. zur Finanzierung von Akquisitionen und Joint Ventures in den schnell wachsenden Märkten für e-Transport und stationäre netzgebundene Speicher EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Fonds/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Leclanché SA: Leclanché sichert sich eine Finanzierung von CHF 75 Mio. und eine zusätzliche Kreditlinie von CHF 50 Mio. zur Finanzierung von Akquisitionen und Joint Ventures in den schnell wachsenden Märkten für e-Transport und stationäre netzgebundene Speicher 05.06.2018 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Leclanché sichert sich eine Finanzierung von CHF 75 Mio. und eine zusätzliche Kreditlinie von CHF 50 Mio. zur Finanzierung von Akquisitionen und Joint Ventures in den schnell wachsenden Märkten für e-Transport und stationäre netzgebundene Speicher. - FEFAM [1] erhöht seine Investitionen um weitere CHF 20 Mio. auf insgesamt CHF 75 Mio. - FEFAM verlängert eine neue bedingte Kreditlinie von CHF 50 Millionen zur Finanzierung von Akquisitionen und Joint Ventures. - Leclanché ist im Begriff, eine Energy Management Softwarelösung von einem Unternehmen in den USA zu erwerben. - Leclanché befindet sich im fortgeschrittenen Stadium einer Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures in Indien. - Investment Term-Sheet mit einem neuen strategischen Investor zur weiteren Erhöhung der Unternehmensfinanzierung. YVERDON LES BAINS, 5 Juni 2018: Leclanché SA (SIX: LECN), ein weltweit führendes Unternehmen für Energiespeicherlösungen, gibt heute bekannt, dass es neue zusätzliche Mittel von FEFAM, dem grössten Aktionär von Leclanché, erhalten hat. Die neue Finanzierung erfolgte nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2017. Leclanché gab am 3. Mai 2018 bekannt, dass das Unternehmen bis 2020 ein positives EBITDA erzielen wird, unterstützt durch einen Auftragsbestand von über 50 MWh, der im Jahr 2018 einen Umsatzbeitrag von 40 bis 50 Millionen CHF liefern wird, und dass das Unternehmen bis 2018 den Meilenstein von 100 MWh an in Betrieb gesetzter Energiespeichersystemen erreichen wird. Zusätzlich zu den zugesagten 75 Mio. CHF hat sich FEFAM bereit erklärt, eine bedingte Kreditlinie von 50 Mio. CHF für Akquisitionen und Joint Ventures bereitzustellen. Die Kreditlinie erfolgt auf Grundlage eines Right-of-First-Offers ("ROFO") für FEFAM. Wie bereits am 1. März angekündigt, bestätigt Leclanché, dass das Unternehmen ein unverbindliches Term Sheet mit einem möglichen strategischen Investor unterzeichnet hat, um die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf zwischen CHF 100 Mio. und CHF 125 Mio. zu erhöhen. Wir gehen davon aus, dass die Verhandlungen abgeschlossen und eine endgültige Vereinbarung bis zum vierten Quartal 2018 getroffen werden kann. Anil Srivastava, CEO von Leclanché, kommentierte: "Diese umfangreiche Investition finanziert unseren Business Plan vollumfänglich bis ins Jahr 2020, in dem wir ein positives EBITDA erwarten. Wir danken unserem Investor FEFAM für die weiterhin starke Unterstützung. Durch diese zusätzliche Finanzierung können wir die attraktiven Möglichkeiten zu nutzen, die wir in den schnell wachsenden Märkten der stationären netzgebundenen Speicherung und des e-Transports weltweit sehen. Jetzt kann Leclanché seine Chancen wahrnehmen. Wir verfügen über einen soliden Auftragsbestand und eine starke Pipeline. In diesen für den Elektrizitäts- und Transportsektor noch nie da gewesenen Zeiten bieten sich uns einmalige Chancen. Mit dieser Akquisitions- und Joint-Venture-Finanzierung wollen wir unsere Technologieführerschaft durch margensteigernde Akquisition(en) beschleunigen und unsere Marktanteile in Europa, Asien und Nordamerika im stationären netzgebundenen Speicher- wie auch im e-Transportgeschäft ausbauen. Wir sind im Begriff, die Übernahme einer führenden Energiemanagement-Softwarelösung von einem Unternehmen mit Sitz in den USA abzuschliessen. Zudem sind wir im fortgeschrittenen Stadium der Gründung eines Joint Venture mit einem Marktführer in Indien. Dieses Joint Venture wird Leclanché eine starke Position in einem der potenziell grössten Elektrofahrzeugmärkte der Welt verschaffen. Wir werden dazu in naher Zukunft wieder informieren. Leclanché war noch nie besser positioniert, um die Bedürfnisse sowohl von Newcomern als auch von etablierten Anbietern zu befriedigen, die beide die Art und Weise verändern, wie wir Strom produzieren, verteilen und verbrauchen und wie wir Menschen und Produkte transportieren, und uns so auf den Weg in eine saubere Energiezukunft bringen." * * * * * Über Leclanché Leclanché SA (SIX: LECN), mit Hauptsitz in der Schweiz, ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die den Fortschritt in Richtung einer Zukunft mit sauberer Energie voran-treiben. Bei Leclanché basieren Firmengeschichte und Tradition seit über 100 Jahren auf Innovationen im Bereich Batterien und Energiespeicher. Das Unternehmen gilt weltweit als zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen. In der Tradition von Schweizer Präzision und qualitativ hochstehender Ingenieurstechnik ist Leclanché der bevorzugte Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, welche etablierte Branchen, Newcomer und Regierungen brauchen, wenn sie positive Veränderun-gen bei der Produktion, Verteilung und Nutzung von Energie weltweit umsetzen wollen. Die Energiewende basiert in erster Linie auf Verbesserungen in den Stromverteilnetzen und Fort-schritten bei allen Arten von E-Mobilen. Diese beiden Endverbrauchermärkte stellen das Rückgrat unserer Unternehmensstrategie und unseres Geschäftsmodells dar. Leclanché steht im Zentrum der Umstellung auf Elektrotransport sowie der Veränderungen bei Verteilernetzen. Leclanché ist das einzige börsenkotierte reine Energiespeicherunternehmen der Welt und ist an der Schweizer Börse kotiert. SIX Swiss Exchange: Börsenkürzel LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Disclaimer This press release contains certain forward-looking statements relating to Leclanché's business, which can be identified by terminology such as "strategic", "proposes", "to introduce", "will", "planned", "expected", "commitment", "expects", "set", "preparing", "plans", "estimates", "aims", "would", "potential", "awaiting", "estimated", "proposal", or similar expressions, or by expressed or implied discussions regarding the ramp up of Leclanché's production capacity, potential applications for existing products, or regarding potential future revenues from any such products, or potential future sales or earnings of Leclanché or any of its business units. You should not place undue reliance on these statements. Such forward-looking statements reflect the current views of Leclanché regarding future events, and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause actual results to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such statements. There can be no guarantee that Leclanché's products will achieve any particular revenue levels. Nor can there be any guarantee that Leclanché, or any of the business units, will achieve any particular financial results. * * * * * Kontakte Medienkontakte: Europa/weltweit: Desirée Maghoo T: +44 (0) 7775522740 E-mail: dmaghoo@questorconsulting.com Laure Lagrange T:+44 (0)7768 698 731 E-mail: llagrange@questorconsulting.com Schweiz: Thierry Meyer T: +41 (0)79 785 35 81 E-mail: tme@dynamicsgroup.ch Thomas Balmer T: +41 (0) 79 703 87 28 E-mail: tba@dynamicsgroup.ch US und Canada: Rick Anderson T: +1 (718) 986-1596 Henry Feintuch T: +1 (212) 808-4901 E-mail: leclanche@feintuchpr.com Investorenkontakte: Anil Srivastava / Hubert Angleys T: +41 (0) 24 424 65 00 E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com # # #[1] FEFAM heisst: AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Liquid Assets Sub-Fund, zusammen mit FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND - E Money Strategies Sub-Fund (auch als Energy Storage Invest bezeichnet); alle diese Fonds gemeinsam sind Hauptaktionär von Leclanché, nachstehend als "FEFAM" bezeichnet. 