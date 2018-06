Medienmitteilung vom 5. Juni 2018

Metall Zug Gruppe: Belimed Life Science als eigenständiger Geschäftsbereich

Zug, 5. Juni 2018 - Die Metall Zug Gruppe beabsichtigt, die Aktivitäten des Segments Life Science des Geschäftsbereichs Infection Control (Belimed Gruppe) in einen neuen Geschäftsbereich auszugliedern, welcher direkt von der Metall Zug AG gehalten wird.

Der Geschäftsbereich Infection Control (Belimed Gruppe) bietet innovative Systemlösungen für Reinigung, Desinfektion und Sterilisation an. Diese finden Anwendung in Spitälern (Segment Medical) und in der pharmazeutischen Industrie (Segment Life Science). Während die verwendeten Technologien und das Produkteangebot in beiden Märkten ähnlich sind und daher Synergien ermöglichen, unterscheiden sich das Geschäftsmodell - Apparatebau versus Anlagenbau - wie auch die Märkte erheblich.

Die Metall Zug Gruppe beabsichtigt, die bisherigen Aktivitäten des Segments Life Science des Geschäftsbereichs Infection Control (Belimed Gruppe) in einen neuen Geschäftsbereich auszugliedern, welcher direkt von der Metall Zug AG gehalten und unabhängig von der Belimed AG geführt wird. Mit der Ausgliederung und Verselbständigung des Segments Life Science können sich beide Segmente auf ihre Kernkompetenzen fokussieren. Von der Verselbständigung des Segments «Life Science» profitiert daher auch das Segment «Medical».

Das Segment Life Science soll per 1.Januar 2019 als neuer unabhängiger Geschäftsbereich geführt werden. Die beiden Segmente Medical und Life Science werden weiterhin unter dem Markennamen «Belimed» in ihren Märkten auftreten. Um weiterhin Synergien gezielt nutzen zu können, wird das Segment Life Science auch in Zukunft ausgewählte Dienstleistungen auf der Basis von Serviceverträgen von der Belimed AG beziehen.

Mit der Verselbständigung des Segments Life Science verbunden ist eine Restrukturierung dieses Segments. So ist geplant, die bisherigen Aktivitäten des Segments Life Science in Mühldorf (DE) einzustellen. Einzelne Funktionen sollen von der bestehenden Organisation in Sulgen (CH) übernommen werden. Zudem wird der Standort Grosuplje (Slowenien) weiter ausgebaut. Ziel ist eine Vereinfachung der Strukturen. Am Standort Mühldorf dürfte dies zu einem Abbau von rund 100 Stellen führen. In den nun anstehenden Verhandlungen mit dem Betriebsrat wird eine sozialverträgliche Lösung angestrebt. Die Aktivitäten der Segmente Medical und Service am Standort Mühldorf sind von diesen Massnahmen nicht betroffen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurden im Hinblick auf diese Restrukturierung entsprechende Rückstellungen gebildet. Es wird heute davon ausgegangen, dass die Kosten dieser nun konkretisierten Massnahmen zu einem grossen Teil durch die vorhandenen Rückstellungen gedeckt sein werden.

Der neue Geschäftsbereich «Life Science» wird der mit Abstand kleinste Bereich innerhalb der Metall Zug Gruppe sein. Die Metall Zug ist jedoch überzeugt, dass mit diesen Massnahmen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass dieser Geschäftsbereich nach abgeschlossener Restrukturierung in einem attraktiven Marktsegment profitabel wachsen kann.

Über die Metall Zug Gruppe

Metall Zug ist eine konzernmässig geführte Gruppe von Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Zug, umfasst vier Geschäftsbereiche und beschäftigt rund 5 000 Mitarbeitende. Zum Geschäftsbereich Haushaltapparate gehören die Schweizer Marktführerin V-ZUG AG mit ihren ausländischen Tochtergesellschaften sowie die V-ZUG Kühltechnik AG, die SIBIRGroup AG und die Gehrig Group AG. Den Geschäftsbereich Infection Control bildet die Belimed Gruppe, und der Geschäftsbereich Wire Processing umfasst die Schleuniger Gruppe. Die Haag-Streit Gruppe bildet den Geschäftsbereich Medical Devices. Die Holdinggesellschaft Metall Zug AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Namenaktie Serie B, Valorennummer 3 982 108, Ticker-Symbol METN).

Disclaimer

Die in der vorliegenden Medienmitteilung geäusserten Erwartungen beruhen auf Annahmen. Die effektiven Ergebnisse können davon abweichen. Diese Medienmitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend.

Wichtige Daten 20. August 2018 Publikation Halbjahresergebnis 2018 Weitere Informationen Daniel Keist Christian Arnold Chief Financial Officer Head of Corporate Communications & IR Telefon: + 41 58 768 60 50 Telefon: + 41 58 768 60 50

Die Medienmitteilung (www.metallzug.ch/medien/medienmitteilungen (http://www.metallzug.ch/medien/medienmitteilungen)) ist auf der Internetseite www.metallzug.ch (http://www.metallzug.ch/) in digitaler Form verfügbar. Die Datenschutzerklärung der Metall Zug AG ist auf www.metallzug.ch/datenschutzerklaerung (http://www.metallzug.ch/datenschutzerklaerung) verfügbar.