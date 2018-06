Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Sartorius +2,46% auf 125, davor 6 Tage im Minus (-13,17% Verlust von 140,5 auf 122), Bitcoin -2,06% auf 7491,39, davor 5 Tage im Plus (7,48% Zuwachs von 7117,07 auf 7649,11), BKS Bank Stamm +0,56% auf 18,1, davor 5 Tage ohne Veränderung , ADVA Optical Networking +3,65% auf 6,24, davor 5 Tage im Minus (-6,88% Verlust von 6,46 auf 6,02), Facebook -0,37% auf 193,28, davor 4 Tage im Plus (4,9% Zuwachs von 184,92 auf 193,99), Fraport +1,05% auf 80,54, davor 4 Tage im Minus (-2,83% Verlust von 82,02 auf 79,7), Heineken +2,83% auf 87,88, davor 4 Tage im Minus (-3,13% Verlust von 88,22 auf 85,46), AMS +0,83% auf 85,3, davor 4 Tage im Minus (-6,93% Verlust von 90,9 auf 84,6), Generali Assicuraz. -0,14% auf 14,69, davor 3 Tage im Plus (4,07% Zuwachs von 14,13...

