Tagesgewinner war am Montag Hypoport mit 6,80% auf 160,20 (113% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,95%) vor Under Armour mit 6,32% auf 22,71 (195% Vol.; 1W 8,92%) und Fitbit mit 6,16% auf 5,86 (145% Vol.; 1W 6,35%). Die Tagesverlierer: Canadian Solar mit -13,86% auf 13,52 (566% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -18,97%), Wacker Chemie mit -7,46% auf 132,20 (228% Vol.; 1W -11,04%), Nintendo mit -6,37% auf 321,15 (338% Vol.; 1W -2,06%) Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (46126,9 Mio.), Vodafone (28938,81) und HSBC Holdings (27709,39). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Canadian Solar (566%), Grammer (422%) und Stratec Biomedical (351%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Silver...

