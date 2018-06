Tagesgewinner war am Montag jd.com mit 5,74% auf 38,16 (142% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,50%) vor Baidu mit 5,01% auf 260,90 (184% Vol.; 1W 7,01%) und AT&S mit 4,44% auf 17,88 (61% Vol.; 1W -1,32%). Die Tagesverlierer: JinkoSolar mit -9,05% auf 13,77 (542% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -24,38%), SMA Solar mit -6,96% auf 48,38 (169% Vol.; 1W -7,23%), Uniqa mit -4,55% auf 9,54 (270% Vol.; 1W -6,19%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (19122,49 Mio.), Glencore (15592,04) und Amazon (10235,79). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei JinkoSolar (542%), Uniqa (270%) und YY Inc. (211%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist YY Inc. mit 24,03%, die beste ytd ist Netflix...

